قبل مواجهة أوراوا - ماذا تغير في الهلال منذ نهائي 2017؟
في نهائي مكرر لنسخة 2017، يواجه فريق نادي الهلال نظيره أوراوا ريدز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما نجح الفريقان في تخطي كل العقبات للوصول إلى هذا الدور.
الهلال يدخل نهائي دوري أبطال آسيا، وعينه على اللقب الغائب منذ عام 2000، وتعويض أيضًا إخفاقات الماضي.
الثأر هو ما يبحث عنه الهلال، بعدما خطف أوراوا الياباني اللقب، في نهائي عام 2017، حيث تعادل مع الزعيم في الرياض، قبل الفوز عليه في اليابان بهدف دون رد.
ويسعى الهلال لاستعادة اللقب الغائب عن العرب منذ عام 2011، والذي حصل عليه السد القطري في هذا العام.
داكوستا: يجب على الجميع التكاتف للابتعاد عن كارثة بالاتحاد
ما الذي تغير في الهلال وأوراوا منذ بطولة 2017 إلى بطولة 2019؟ هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية..
تشكيل الهلال في 2017
ضم تشكيل الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 الآتي:
تشكيل الهلال في 2019
أما عن تشكيل الهلال في 2019 فجاء كالآتي:
الجهاز الفني
في بطولة 2017، كان يتولى مهمة المدير الفني لفريق الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنه رحل في عام 2018.
أما في النسخة الحالية، يقود الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، واستطاع أن يصل به إلى نهائي البطولة الآسيوية.
رئاسة النادي
وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 عندما كان يتولى رئاسة النادي نواف بن عد بن عبد الله.
بقيادة فهد بن نافل، استطاع أن يعود الهلال مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم.