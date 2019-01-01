الهلال وأوراوا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019-20

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

أوراوا 0 × 0 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

واجه الزعيم الأحمر الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر، وتفوق طوال المباراة ووصل للشباك أكثر من مرة وسجل هدفين، احتسب الحكم أحدهما وألغى الآخر في لقطة مثيرة للجدل قبل انتهاء المباراة بدقائق، ليسافر الموج الأزرق لليابان وهو ممتلك لفرصتي التعادل والخسارة للعودة بالكأس، أما أوراوا فلا يوجد ليه إلا فرصة الفوز.

أصبح الهلال قاب قوسين أو أدنى من الثأر من أوراوا الياباني والفوز بدوري أبطال آسيا هذا العام، وذلك بعد خسارة النهائي الآسيوي من نفس الفريق منذ عامين أي في عام 2017.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.