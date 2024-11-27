كواليس مثيرة .. خطوة جديدة من فنربخشه لحسم صفقة أليكساندر ميتروفيتش و"هذه رغبة نجم الهلال!"

هل يرحل اللاعب عن نادي الهلال؟!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اتخذ العملاق التركي فنربخشه، خطوة جديدة مهمة؛ للتعاقد مع النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة.

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ميتروفيتش البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى نادي الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق فولهام الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ52.5 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2026.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي التركي أحمد كونانش، يتمسك مسؤولو فنربخشه بالتعاقد مع ميتروفيتش؛ حيث يعتبر نجم الزعيم الهلالي "الخيار الأول"، لتدعيم خط هجوم الفريق.

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كونانش أعلن في تصريحات عبر "X Sports"، قيام الثنائي الصربي دوشان تاديتش وفيليب كوستيتش، المحترفين في صفوف النادي التركي، بإجراء اتصالات مع مهاجم الهلال، في الأيام القليلة الماضية.

وأشار الإعلامي التركي إلى أن تاديتش وكوستيتش، طلبا من أليكساندر ميتروفيتش خلال هذه الاتصالات، مغادرة السعودية والانضمام إليهما في صفوف فنربخشه.

وكشف عن أن مسؤولي نادي فنربخشه، تواصلوا من ناحيتهم مع وكيل أعمال ميتروفيتش؛ لمعرفة طلبات اللاعب، من أجل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل تقديم عرض رسمي إلى الهلال.

ووجّه أحمد كونانش صدمة إلى جماهير نادي الهلال؛ بتأكيده على أن ميتروفيتش يرغب في المشاركة بالبطولات الأوروبية، خلال الفترة القادمة؛ في إشارة إلى إمكانية رحيله عن العملاق السعودي.

وكانت صحيفة "fotospor" التركية قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن إدارة فنربخشه تجهز عرضًا بين 30 إلى 35 مليون يورو - أي من 119 لـ139 مليون ريال سعودي تقريبًا -؛ للتعاقد مع ميتروفيتش من الهلال.

جدير بالذكر أن أليكساندر ميتروفيتش، سجل 59 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 63 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ محققًا 4 ألقاب - حتى الآن -.