"مقابل 139 مليون ريال" .. فريق أوروبي يجهز عرضه للتعاقد مع أليكساندر ميتروفيتش من الهلال

ميتروفيتش أحد أنجح الصفقات في تاريخ الهلال..

بعد عام ونصف تقريبًا من التألق مع نادي الهلال؛ يرغب أحد الفرق الأوروبية، في التعاقد مع النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وإعادته إلى القارة العجوز مجددًا، خلال الفترة القادمة.

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ميتروفيتش البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي فولهام الإنجليزي؛ حيث سجل 58 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 61 مباراة رسمية في مختلف المسابقات - حتى الآن -، بقميص الزعيم.

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ووفقًا لصحيفة "fotospor"، جهز مجلس إدارة نادي فنربخشه التركي "عرضًا مغريًا"؛ من أجل التعاقد مع ميتروفيتش من الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الصحيفة التركية كشفت عن أنه في حال رفض الهلال "الاستغناء" عن المهاجم الصربي، في الميركاتو الشتوي القادم؛ لن يستسلم فنربخشه، وسيحاول مرة أخرى في صيف عام 2025، عندما يتبقى عام واحد في عقد اللاعب مع العملاق السعودي.

وأعلنت الصحيفة استعداد النادي التركي، لتقديم مبلغ يتراوح بين 30 إلى 35 مليون يورو - أي من 119 لـ139 مليون ريال سعودي تقريبًا - إلى الهلال؛ من أجل حسم صفقة ميتروفيتش بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن أليكساندر ميتروفيتش، الذي بدأ مسيرته الكروية في صفوف بارتيزان بلجراد الصربي؛ مثّل كلًا من أندرلخت البلجيكي ونيوكاسل يونايتد وفولهام الإنجليزيين، قبل التوقيع مع الهلال في صيف عام 2023؛ متوجًا معه بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -.