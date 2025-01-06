الهلال يحسم الجدل .. الكشف عن موقف ميتروفيتش وسافيتش من كلاسيكو الاتحاد رسميًا

جماهير الهلال عاشت في "قلق كبير" بعد إصابة الثنائي..

حسم نادي الهلال بشكل رسمي، مصير أليكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وقبل الكلاسيكو.. ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى إمكانية عدم مشاركة ميتروفيتش، وبدرجة أكبر سافيتش، ضد العميد الاتحادي؛ بسبب الإصابة.

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ووسط هذه الأنباء.. أعلن الهلال في بيانٍ رسمي، مشاركة الثنائي الصربي الكبير في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين؛ وبالتالي.. جاهزيتيهما للكلسيكو الكبير.

الزعيم الهلالي كشف عن أن مشاركة أليكساندر ميتروفيتش وميلينكوفيتش سافيتش، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، مساء اليوم الإثنين؛ جاءت بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

جدير بالذكر أن الهلال تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز (1-0) على البكيرية في دور الـ32، ثم تخطي عقبة الطائي بأربعة أهداف لواحد، في دور الـ16.