اليخاندرو جوميز : قرار رفضي لعرض الهلال كان صحيحًا

تلقيت عرضًا مغريًا لا يمكن رفضه من نادي الهلال في يناير الماضي

أكد مهاجم أتالانتا اليخاندرو بابو جوميز على صحة قراره برفض العرض المغري الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

إدارة نادي الهلال السابقة برئاسة محمد بن نافل حاولت التعاقد مع اللاعب الإيطالي المخضرم، ودخلت معه في مفاوضات مكثفة إلا أن اللاعب عرض الهلال في النهاية.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية نقلت تصريحات اللاعب التي تقال فيها : تلقيت عرضًا مغريًا لا يمكن رفضه من نادي الهلال في يناير الماضي، وكذلك نادي لاتسيو حالو التعاقد معي ولكنني رفضت هذه العروف.

وأضاف اللاعب تصريحاته بشان عرض الهلال وقال : "بالتشاور مع أسرتي قررت البقاء في أتلانتا ويبدو أن قراري كان صحيحًا بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت إدارة الهلال قد حولت بوصلة التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الماضي إلى اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو بدلاً من مواطنه جوميز.