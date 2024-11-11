مسؤول لاس بالماس يكشف .. حقيقة بيع ألبرتو موليرو إلى الهلال في الشتوية

الهلال يريد التعاقد مع اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الماضي..

كشف لويس هيلجيرا، المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني، عن حقيقة انتقال النجم الشاب ألبرتو موليرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الإعلامي الرياضي رودي جاليتي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، تجديد الهلال اهتمامه بضم موليرو، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ بعد فشل الصفقة في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. اعترف هيلجيرا في تصريحات مع صحيفة "شوووت"، بوجود مفاوضات بين إداراتي الهلال ولاس بالماس، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ من أجل حسم صفقة موليرو.

GOAL

وأشار المدير الرياضي إلى أن ناديه، تلقى العديد من العروض الأخرى - بخلاف الهلال -؛ للتعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر 21 سنة، رافضًا الكشف عن هويتها.

وأكد لويس هيلجيرا "عدم ممانعة" إدارة لاس بالماس، بيع عقد ألبرتو موليرو، في الميركاتو الشتوي القادم؛ بشرط الحصول على مبلغ مالي مغري، رافضًا أيضًا تأكيد أو نفي طلب ناديه "40 مليون يورو".

وأوضح هيلجيرا أن مجلس إدارة لاس بالماس، رفض بيع موليرو إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ لأن العرض لم يكن يلبي طموحات النادي.

وإذا تم التعاقد مع موليرو خلال الميركاتو الشتوي القادم، سيتم قيده كـ"لاعب أجنبي" تحت السن، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ حيث أنه من مواليد عام 2003.

جدير بالذكر أن موليرو الذي كان هدفًا كبيرًا للعملاق الإسباني برشلونة، في وقتٍ سابق، تدرج بمختلف الفئات السنية في نادي لاس بالماس، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2021؛ مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 13 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية.