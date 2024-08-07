الهلال يخطط لـ"خطف" جوهرة أستون فيلا .. وعقبة وحيدة أمام إتمام الصفقة!

الهلال يطارد موهبة عالمية جديدة..

رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، موهبة جديدة؛ في محاولة لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ في الوقت الذي يسعى فيه للحفاظ على ثلاثيته التاريخية التي حققها في الموسم الرياضي الماضي "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي".

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن رغبة قوية من الإدارة الهلالية، في التعاقد مع الموهبة الكولومبية جون دوران، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي.

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رومانو كشف في تصريحات مع "givemesport"، عن أن الهلال يجد منافسة قوية من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي يريد هو الآخر التعاقد مع دوران.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير إلى أن الموهبة الكولومبية البالغ من العمر 20 سنة، يحلم باللعب في صفوف وست هام؛ وهو ما يصعب مهمة العملاق السعودي، في حسم الصفقة.

لكن على الرغم من ذلك.. أكد فابريتسيو رومانو على أن وست هام، قد لا يستطيع تحمل قيمة صفقة جون دوران "المرتفعة"؛ خاصة بعد أن دفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، في تعاقدات الصيف الحالي؛ وعلى رأسهم المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج.

جدير بالذكر أن دوران الذي يجيد في مركز رأس حربة وعلى الجناحين الأيمن والأيسر وخلف المهاجم، انضم إلى أستون فيلا في يناير 2023، قادمًا من نادي شيكاغو الأمريكي؛ حيث سجل 8 أهداف خلال 49 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.