آرسنال يُهدد طموحات الهلال في تكرار صفقة "جابي فيجا"

الزعيم يُهدد لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم

بات آرسنال أكبر المهددين لطموحات الهلال في تكرار صفقة "جابي فيجا" خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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النادي السعودي يسعى لدعم صفوفه بصفقة أجنبية جديدة خلال يناير المقبل، وقد أفادت عدة مصادر أن الهدف الواضح هو ألبرتو موليرو مهاجم لاس بالماس الإسباني، والذي يرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2026 وتُقدر قيمته المالية بنحو 30 مليون يورو.

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صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت أن انتقال موليرو إلى دوري روشن السعودي سيكون بمثابة تكرار لصفقة انتقال جابي فيجا من سلتا فيجو للأهلي الصيف الماضي، مشيرة إلى أن القيمة المالية للصفقة لن تكون مشكلة أبدًا للهلال.

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وأوضحت الصحيفة أن هدف موليرو الانتقال إلى برشلونة أو أي نادٍ كبير مستقبلًا، مشيرة إلى اهتمام آرسنال بالتعاقد معه، حيث يُتابعه الفريق عن كثب خاصة بعد تألقه هذا الموسم وإحرازه 4 أهداف خلال 15 مباراة.

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يُشار إلى أن الهلال حال ضم موليرو سيُسجله ضمن الأجنبيين تحت السن، حيث تعاقد النادي مع لاعب فقط من المتاحين في تلك الخانة وهو ماركوس ليوناردو ويتبقى له لاعبًا آخر.