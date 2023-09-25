بعد الهزيمة أمام النصر .. رياض بودبوز يشعل حماس الأهلي وجماهيره برسالته

لاعب الوسط الجزائري لديه رسالة لجمهور الأهلي بعد الرحيل لأحد والخسارة أمام النصر..

SHAHID

لا يزال الجزائري رياض بودبوز؛ محترف أحد السعودي الحالي والأهلي السابق، يكن الكثير للراقي، رغم الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما كان أفضل لاعبي الفريق خلال الموسم الماضي من دوري يلو للدرجة الأولى، وحتى فيما شارك به من الموسم الجاري من دوري روشن.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور الراقي طالب إدارة النادي بعدم التفريط به نهائيًا، لكنها لم تستجب في ظل اكتمال صفوف الأجانب في الفريق بثمانية لاعبين جدد، مفضلة التخلص من الحرس القديم بالكامل.

وأمس الإثنين، تفاعل جمهور الأهلي بشكل كبير مع بودبوز خلال مواجهة فريقه أمام النصر، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي فاز بها العالمي بخماسية مقابل هدف وحيد، وإن كان الجزائري قدم خلالها أداءً جيدًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مقابل دعم الأهلاويين له، قال بودبوز، في تصريحاته لقنوات "الكاس"، عقب المباراة: "شكرًا لهم على الموسم الماضي، وكل ما قدموه لي، وإن شاء الله الأهلي سيحقق لقب دوري روشن الموسم الجاري".

أمنية بودبوز هذه تأتي رغم خسارة الراقي في مباراته الأخيرة بدوري روشن أمام النصر بنتيجة 4-3، واحتلاله حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.

أما بشأن مواجهة أحد والنصر، علق لاعب الوسط الجزائري: "الشوط الأول كان جيد جدًا، لكن الشوط الثاني كان صعبًا، فالنصر فريق قوي للغاية، حاولنا الخروج بالفوز، لكن هذه هي كرة القدم، كان بإمكاني تسجيل هدفين في الشوط الأول، لكن لم أنجح".

يذكر أن أحد يعاني في دوري يلو، إذ خسر آخر خمس مباريات له في البطولة، ويحتل حاليًا المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

SHAHID