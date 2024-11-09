بعد الهزيمة المفاجئة من أوكسير.. دي زيربي لإدارة مارسيليا: أقيلوني إن كنت المشكلة!

هزيمة أبعدت مارسيليا عن صاحب المركز الأول باريس سان جيرمان

بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها مارسيليا على ملعب فيلودروم أمام أوكسير (3-1) في الدوري الفرنسي، وجه روبرتو دي زيربي رسالة واضحة لإدارة الفريق الأبيض والسماوي.

لقد قال دي زيربي عقب المباراة إنه على الاستعداد للرحيل "إذا تم اعتباري المشكلة" على حد تعبيره، بينما تؤكد شبكة "آر إم سي" أن الإدارة تضع ثقتها كاملة في المدرب الإيطالي.

ووجه روبرتو دي زيربي رسائل أخرى للاعبين في غرف خلع الملابس حيث نبههم إلى أنهم يحتاجون إلى "إبراز شخصيتهم أكثر للاعب في فيلودروم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إدارة مارسيليا لديها ثقة كاملة في مدربها وتعقيبها الوحيد يتمثل في ضرورة إكساب اللاعبين شخصية الفريق، وليس مجرد السعي وراء ذلك بشكل عاطفي، بل يجدر معالجة الأمر بشكل عملي أكثر.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، وبعد فترة التوقف الدولي، سيلعب الفريق خارج ملعبه في لانس، قبل أن يستضيف موناكو صاحب المركز الثالث.