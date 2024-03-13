الهروب من الهلال والاتحاد؟ .. النصر يعلق لأول مرة بعد قرعة كأس الملك "السهلة"!

القرعة خدمت نادي النصر في كأس الملك..

رفض البرازيلي مارسيلو سالازار، مدير كرة القدم بنادي النصر، "التقليل" من فريق الخليج؛ بعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" 2023-2024.

القرعة أسفرت عن مواجهة في نصف النهائي الأول، بين النصر والخليج، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، على أن يستضيف الاتحاد منافسه الهلال، في المباراة الثانية بالمربع الذهبي.

وعن ذلك يقول سالازار في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC": "النصر كان مستعدًا لمواجهة أي منافس في نصف النهائي؛ سواء الخليج أو الهلال والاتحاد".

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ووصف مدير كرة القدم بقلعة العالمي، نادي الخليج بـ"العنيد"، مشددًا على أن المباراة لن تكون سهلة؛ لكن فريقه جاهز للوصول إلى المباراة النهائية من أغلى البطولات.

جدير بالذكر أن الهلال يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث فاز في المباراة النهائية على الوحدة (7-6) بضربات الجزاء.