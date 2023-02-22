يورجن كلوب يتحدث عن الهزيمة أمام ريال مدريد

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه قدم شوط أول مثالي في مواجهة ريال مدريد، بينما انتقد الهدف الثاني الذي سكن مرمى الحارس أليسون بيكر قائلًا أنه أشبه بالمزحة.

ليفربول تعرض لهزيمة مذله على أرضه وأمام جمهوره في الأنفيلد بالسقوط 5/2 لصالح ريال مدريد في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "في البداية كان الأمر رائعًا، كنا متقدمين 2-0 وكان الشوط الأول كله جيدًا باستثناء الأهداف التي سكنت مرمانا".

وأضاف: "لكننا أصبحنا سلبيين، الهدف الثاني كان مزحة، لا يمكن أن يحدث هذا، تحتاج إلى لعب مباراة كاملة كما لعبنا في الشوط الأول، عندما سجلوا هدفًا، كان لدينا 5 أو 6 لاعبين بمفردهم ولم نقم بمحاولة لمضايقتهم، هذا لا يمكن أن يحدث".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه ريال مدريد في الإياب يوم 15 مارس القادم على سانتياجو بيرنابيو.