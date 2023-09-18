الهدف الآن كسر اللعنة .. تشافي يحلم بتجاوز برشلونة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا!

برشلونة يعود إلى دوري أبطال أوروبا من جديد...

يستعد برشلونة لبداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف رويال أنتويرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة على ملعب مونتجويك.

وأكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، أن فريقه تعلم من أخطاء الموسم الماضي، ويتطلع الآن إلى تخطي دور المجموعات في البطولة.

وفشل برشلونة، في تخطي دور المجموعات في آخر مشاركتين من البطولة، إذ احتل المركز الثالث في الموسم الماضي خلف بايرن ميونخ وإنتر، وفي موسم 2021-22 احتل المركز الثالث خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.

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وقال تشافي في تصريحات قبل المباراة: "اللاعبون متحمسون للغاية، ولكن يجب ألا نشعر بأي رهبة، يجب أن نفرض شخصيتنا، نحن الآن نهدف إلى تجاوز دور المجموعات".

وتابع: "في الموسم الماضي، كنا جيدين من حيث الأداء ولكن ليس من حيث النتائج، الآن طورنا أنفسنا وعلينا أن نظهر أننا قادرون على المنافسة والقتال للعبور إلى الأدوار القادمة".

ويستقبل برشلونة فريق رويال أنتويرب، مساء الثلاثاء، قبل أن يواجه سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، يوم السبت القادم.