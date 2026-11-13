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تعرف على الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، وما هو ترتيب محمد صلاح نجم ليفربول بينهم؟ وكم عدد أهدافه مع الفراعنة؟

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يمتلك منتخب مصر تاريخ كبير بين المنتخبات العربية والإفريقية، وهو البطل التاريخي لكأس أمم إفريقيا حيث فاز بها 7 مراتٍ من قبل.

طوال هذا التاريخ، قدم المنتخب المصري العديد من الأساطير، صنعوا إنجازات عديدة للفراعنة على المستوى القاري والعالمي.

أبرز هؤلاء اللاعبون هو نجم ليفربول محمد صلاح، والذي اعتاد على تحطيم الأرقام القياسية لناديه، وقد قاده للفوز بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا والفوز بدوري أبطال أوروبا.

قاد صلاح أيضًا منتخب مصر للعودة لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا، ولديه أرقام كبيرة مع المنتخب كما هو الحال مع الريدز.

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نجم ليفربول أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ الفراعنة، لكن من هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

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من هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر؟

الهداف التاريخي لمنتخب مصر هو النجم السابق للأهلي والزمالك حسام حسن، حيث سجل 69 هدفًا في 176 مباراة خاضها مع الفراعنة.

وضع هذا الرقم حسام حسن في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المنتخبات لفترة طويلة، لكنه تراجع في الفترة الأخيرة لتخطي عدد من اللاعبين رقمه.

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ويحتل صدارة الهدافين الدوليين في التاريخ الآن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أقصى النجم الإيراني السابق علي دائي من على صدارتها.

ما هو ترتيب صلاح بين الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟

يحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 68 هدفًا سجلهم في 122 مباراة.

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يفصل صلاح هدف فقط لمعادلة رقم حسام حسن، ويبدو أنّه يقترب باستمرار من ذلك.

الهدافون التاريخيون لمنتخب مصر

الترتيب اللاعب عدد الأهداف عدد المباريات المعدل التهديفي الفترة 1 حسام حسن 69 176 0.39 1985–2006 2 محمد صلاح 68 122 0.55 2011– 3 حسن الشاذلي 49 62 0.79 1961–1975 4 السيد الضظوي 41 50 0.82 1948–1960 5 محمد أبو تريكة 38 100 0.38 2001–2013 6 أحمد حسن 33 184 0.17 1995–2012 7 عمرو زكي 30 63 0.47 2004–2013 8 عماد متعب 28 70 0.4 2004–2015 9 بدوي عبد الفتاح 27 27 1 1960–1966 10 مصطفي رياض 26 66 0.39 1962–1972