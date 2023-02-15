النوم والأكل بشكل جيد .. مبابي يشرح كيف سيفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ!

هدى عزيزهدى عزيز
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Kylian Mbappe PSG 2022-23Getty Images
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مبابي لديه خطة لهزيمة بايرن ميونخ!

يرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن فريقه قادر على تعويض السقوط في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا والعبور للمرحلة الثانية من الأدوار الإقصائية.

باريس سان جيرمان خسر أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور ال16 بهدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء.

وقال مبابي لقناة "كنال بلس" الفرنسية عقب اللقاء معلقًا على فرص فريقه في الصعود للدور التالي: "اللاعبون بحاجة إلى أن يكونوا بصحة جيدة وأن ننام جيدًا، ونأكل جيدًا يمكننا أن نفعل شيئًا هناك إذا كنا أكثر عدوانية، فهم غير مرتاحين دعنا ننتقل بسرعة ونذهب مرة أخرى".

خسر باريس سان جيرمان خمسة من أصل 11 مباراة في جميع المسابقات مع بداية عام 2023، وهو بالفعل أكثر مما كان عليه في عام 2022 بأكمله، حيث تلقى أربع هزائم خلال 46 مواجهة.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ينتظر أن يكون في كامل لياقته البدنية للحصول على الضوء الأخضر للانضمام إلى فريق كريستوف جالتييه بشكل أساسي عندما يستضيف ليل يوم الأحد القادم في الدوري الفرنسي.

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