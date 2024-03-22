النهائي أم الافتتاح؟ فوزي لقجع يكشف الدور الكبير للمغرب في كأس العالم 2030

خطة المغرب بشأن ملعب افتتاح أو نهائي مونديال 2030

كتب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن أن المغرب تُريد استضافة مباراة افتتاح أو نهائي كأس العالم على ملعب استاد الدار البيضاء الجديد، الذي سيكون هو الأكبر في العالم!

ويخطط المغرب لتشييد ملعبًا ضخمًا في الدار البيضاء، سيصل تكلفته إلى 500 مليون دولار تقريبًا، وستكون قدرته الاستيعابية هي 115 ألف مشجع، حيث من المتوقع أن تكتمل عمليات البناء عام 2028، سيكون الأكبر في العالم، متفوقًا على ملعب "1 مايو برونجرادو" الكوري الشمالي.

وقال لقجع خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نهائي كأس العالم 2030 سيقام في استاد الدار البيضاء الجديد أو ملعب سانتياجو برنابيو مقر ريال مدريد، على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الآخر".

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وأضاف رئيس الاتحاد المغربي: "هناك لجنة ثلاثية من أجل التدقيق في التفاصيل والاتصالات دائمة بيننا، بطولة كأس العالم ستكون استثنائية تجمع بين قارتين و3 دول تعشق كرة القدم ومتقاربة جغرافيًا، وهناك فرصة لإظهار ثقافات البحر المتوسط".

واستطرد قائلًا: "المباراة النهائية إما ستقام على استاد الدار البيضاء الجديد بسعة 115 ألف شخص، أو برنابيو الجديد بسعة 85 ألف شخص، ولكن لم يُحسم الأمر بعد، نُريد الاحتفال أي ملعب والآخر من الممكن أن يستضيف الافتتاح، وأمامنا وقت للتفكير جيدًا".

وتحول رئيس الاتحاد المغربي للحديث عن موعد كأس أمم إفريقيا، حيث قال: "لن يتعارض موعد تنظيم أمم إفريقيا على أرضنا مع موعد كأس العالم للأندية الموسع الذي سيقام خلال الفترة من 15 يونيو و13 يوليو، فهناك الكثير من اللاعبين الذين سيستطيعون المشاركة في البطولتين، مثل أشرف حكيمي وبراهيم دياز ومحمد صلاح، ولذلك ستقام البطولة إما قبل مونديال الأندية أو بعدها".

وتحدث لقجع عن اختيار براهيم دياز المنتخب المغربي، حيث قال: "الأمر لا يتعلق بالإقناع، فنحن نحاول شرح مشروع المغرب المغري جدًا، وتضمن كأس أمم إفريقيا على أرضنا 2026 وكأس العالم 2030، ولم نجذب براهيم فقط بل هناك إلياس أخوماش من منتخب إسبانيا للشباب، وأيضًا يوسف الخديم من ناشئي ريال مدريد".

واختتم فوزي لقجع تصريحاته قائلًا: "براهيم دياز يحب إسبانيا ويلعب في ريال مدريد، ولكنه يحب المغرب أيضًا لأن عائلته تنتمي له، وفي السابق تمنينا التوفيق للامين يامال لاعب برشلونة، بعدما اختار منتخب إسبانيا، فالمسافة بين إسبانيا والمغرب هي 14 كيلومترًا فقط، ومن الطبيعي أن تحدث وتتكرر هذه الأمور".