النهاية؟ فابريتسيو رومانو يهاجم مالك تويتر بعد مصيبة السبت!

ماذا حدث؟

هاجم فابريتسيو رومانو، الصحفي الرياضي الشهير مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون ماسك بسبب قراراته الأخيرة.

ولم يتمكن الآلاف من مستخدمي موقع "تويتر" في العديد من البلدان من استخدام الموقع أو الدخول إليه منذ الأمس.

وأعلن مالك "تويتر" إيلون ماسك عبر تغريدة له بحسابه الرسمي أن الموقع قد طبق نظاماً من أجل مشاهدة المحتوى والتغريدات بعد مشكلة .السبتوقال ماسك، إن الحسابات حاملة علامة التوثيق الزرقاء مسموح لها بقراءة 6000 منشور في اليوم، في حين أن الحسابات غير الموثقة سيقتصر منشورتها على 600 تغريدة فقط، بينما الحسابات الجديدة غير الموثقة فسيسمح لها بقراءة 300 منشورًا.

ولم يعجب رومانو بهذه القرارات، ليعلق عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أصبح التواجد على تويتر نوعًا من الألعاب الصعبة في الوقت الحاضر".

ومن المعروف أن رومانو، يستخدم حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لنشر أهم الأخبار الرياضية وانتقالات النجوم لذلك هذه القرارات الجديدة ستقيد عمله كثيرًا.

وبعد الهجوم الكبير الذي تعرض له مالك "تويتر" أعلن أنه كان يمزح وأن هذه القرارات لن تطبق.