النهاية اقتربت .. مانشستر سيتي وجوارديولا يفترقان في هذا الموعد!

"لا أعتقد أنه تم اتخاذ القرار النهائي"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بموقف المدرب الإسباني بيب جوارديولا ومستقبله مع مانشستر سيتي.

وتحدث ديفيد أورنستين، الصحفي بموقع "ذا أثليتك"، خلال فترة الإجابات على أسئلة القراء، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا قويًا داخل مانشستر سيتي يشير إلى انتهاء العلاقة مع المدرب الإسباني بنهاية الموسم المقبل.

وقال أورنستين: "لا أعتقد أنه تم اتخاذ القرار.. لكن هناك شعورًا داخل النادي وفي الوسط المحيط، بأن بيب سيغادر مانشستر سيتي في صيف عام 2025، لكن ليس لدي حاليًا أي دليل يدعم هذا الأمر".

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وكان مانشستر سيتي قد أعلن في نوفمبر 2022، تجديد عقد بيب جوارديولا حتى نهاية موسم 2024-2025، ولم تتحدث الإدارة حتى الآن مع المدرب الإسباني الذي انضم للفريق في صيف 2016، حول تمديد العقد حتى الآن.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهتين مصيريتين، حيث يستضيف الأحد المقبل وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يصطدم بمانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 مايو الجاري.

ولم ينجح بيب جوارديولا في قيادة السيتي للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النسخة الحالية من الدور ربع النهائي، بعد خسارته من ريال مدريد بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل (4-4).