النني يحل أزمة الإصابات في خط وسط روما

النني قد يكون ثالث صفقات روما من مصر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

طلب نادي روما الإيطالي، معرفة إمكانية ضم اللاعب المصري، محمد النني من صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكان النني قد فشل في فرض اسمه على التشكيل الأساسي للمدفعجية، مع انضمام المدير الفني الإسباني أوناي إيمري.

ويسعى الجيالوروسي للحصول على خدمات متوسط الميدان المصري البالغ 26 عامًا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وفقًا لتوتوسبورت الإيطالية.

وأنضم النني لصفوف أرسنال مقابل 12.5 مليون يورو قادمًا من بازل السويسري، فشارك الموسم الحالي في 8 مباريات فقط.

إعصار كين في أوروبا لا يتوقف! 👊

في مثل هذا اليوم منذ 8 أعوام.. بدأ إعصار السفاح الإنجليزي هاري كين🔝 pic.twitter.com/VY1ROQNdKi — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وكان النني قد بعث برسالة أمس لجماهير أرسنال لحلول العام الثالث على توقيعه للنادي اللندني، والتي ربطها البعض بإمكانية رحيله عن صفوف الجنرز.

ويعاني روما من الغيابات في خط الوسط، والتي طالب ثتائي الفريق، دانييلي دي روسي وستيفان نزونزي.

المتحدث الرسمي لبرشلونة ينفى وجود مكالمات مع نيمار

وقد يفكر الجيالوروسي في الاستفادة من النني، بعدما قدمه محمد صلاح مع الفريق، والذي قضى موسمين قبل الانتقال لصفوف ليفربول.