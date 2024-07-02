"النمسا بطل يورو 2024!".. رانجنيك يواصل تأكيد تصريحاته المثيرة للجدل

يقدم بطولة ولا أروع..

قال مدرب النمسا رالف رانجنيك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قبل يوم من مواجهة تركيا في دور الـ16 لبطولة أوروبا، إنه لا يزال يعتقد أن فريقه سيبلغ نهائي البطولة بل ويفوز بها!>

في بداية بطولة اليورو، قال مدرب مانشستر يونايتد الأسبق إن فريقه يمكن أن يذهب بعيدًا، بل أت "يفاجئ الجميع بفوز لم يكن أحد يتوقعه".

وبعد تصدر مجموعة الموت التي ضمت كلًا من فرنسا وهولندا وبولندا، بدا أن تصريحات رانجنيك لا تجافي الواقع تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف رانجنيك قبل مباراة تركيا التي تنطلق اليوم: "في بداية البطولة قلت إننا سنصل إلى النهائي أو حتى نصبح أبطالا، لا أعتقد أن هذا محتمل جدًا، لكنني لا أعتقد أنه مستحيل تمامًا أيضًا".

وأردف: "ما زلت أعتقد ذلك. لقد شاهدت أيضًا مباراة أسبانيا، لقد شاهدنا جميعًا ذلك. بالإضافة إلى امتلاكهم لاعبين فرديين ممتازين، فإنهم يلعبون أيضًا من الناحية التكتيكية على مستوى عالٍ جدًا، مع ضغط عكسي مبكر جدًا وحالات انتقالية رائعة، نحن نرى كل شيء بشكل واقعي".

وعلق قائلاً: "هناك طريقة واحدة فقط للمضي قدمًا وهي التركيز على المباراة التالية وبعد ذلك سنرى إلى أي مدى سيأخذنا الطريق".

واعترف أيضًا أنه لو أخبره شخص ما قبل بداية بطولة أوروبا أن النمسا ستحقق صدارة مجموعتها، لكان قد أجاب بأنه "متفائل للغاية" وأوضح أن الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو التأهل لربع النهائي والتركيز على مباراة تركيا.

وأكد مرة أخرى: "حقيقة أننا تصدرنا المجموعة تظهر أنه من غير المجدي أن نقول من هو المرشح الأوفر حظا قبل كل بطولة. تبدأ البطولة مرة أخرى الآن وعلينا أن نتحول إلى وضع المباريات الإقصائية، نحن مركزون، يجب أن نتجاوز هذه المباراة أولا وبعد ذلك سنرى إلى أي مدى يمكننا تصحيح أخطائنا”.