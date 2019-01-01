لاوتارو أم لوتارو مارتينيز! ما هو النطق الصحيح لمهاجم الإنتر الواعد؟

على الرغم من انضمامه لصفوف الإنتر في صيف العام الماضي، ولكن فئة كبيرة من جماهير النيراتزوري لازالت تخطئ في نطق الاسم الصحيح للمهاجم الأرجنتيني

أبانوب صفوت

انضم لوتارو مارتينيز لصفوف الإنتر في صيف عام 2018 قادماً من راسينج الأرجنتيني، في صفقة كلفت حزائن النيراتزوري حوالي 22 مليون يورو ليستمر الفريق في سياسته بالتعاقد مع اللاعبين اللاتينيين وخاصةً من الأرجنتين وليجاور الأرجنتيني الآخر "ماورو إيكاردي" في خط الهجوم أو يخلفه على المدى البعيد في حال رحيله بعد أن أثار عدة مشاكل مؤخراً.

بدأ مارتينيز مسيرته مع الفريق الأول لراسينج في 2015 ولعب لأربعة مواسم تمكن فيها من المشاركة في 60 مباراة سجل خلالها 26، كما لعب في بطولة كوبا لبيرتادوريس أيضاً، قبل أن تلتقطه أعين كشافة الإنتر وتقرر التوقيع معه في العام الماضي ونجح اللاعب في تسجيل 6 أهداف في أول موسم له في الدوري الإيطالي.

على الصعيد الدولي، قام لوتارو بتمثيل منتخب بلاده في مختلف الفئات العمرية مثل التواجد في قائمة التانجو لكوبا أمريكا وكأس العالم تحت 20 عاماً، كما تواجد في قائمة المنتخب الأول لكوبا أمريكا التي تُلعب حالياً في البرازيل واستطاع تقديم أداء أكثر من رائع تحت قيادة المدير الفني الجديد "سكالوني".

ما هو النطق الصحيح لاسم لوتارو مارتينيز 'lautaro martinez'؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم مهاجم الإنتر باللغة الإنجليزية سنجده "lautaro martinez"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "lautaro":

lautaro = لاوتارو

يمكن تقسيم الأسم الأول إلى شقين، الأول هو lau والذي يُنطق "لاو" وليس "لو" لأن حرف u في اللغة الإسبانية يُنطق بطريقة مشابهة للغاية لحرف o في اللغة الإنجليزية، أما الشق الثاني فلا يوجد عليه خلاف ويُنطق بالإسبانية كما بالإنجليزية "تارو"، ليكون النطق الصحيح للاسم الأول هو لاوتارو وليس لوتارو.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "martinez":

martinez = مارتينيز

بالنسبة للاسم الثاني، فلا يوجد أي اختلاف في نطقه بالإسبانية عن الإنجليزية وهو مارتينيز ، ليكون الاسم الصحيح بالكامل هو لاوتارو مارتينيز .