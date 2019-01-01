براهيم أم إبراهيم دياز! ما هو النطق الصحيح لصفقة ريال مدريد الشتوية؟

على الرغم أنه يملك الجنسية الإسبانية، ومع انضمامه لصفوف ريال مدريد قادماًَ من مانشستر سيتي، لازالت بعض جماهير الفريق يخطئوا في نطق اسمه بالشكل الصحيح

أبانوب صفوت

أعلن فريق ريال مدريد هذا الشتاء عن التوقيع رسمياً مع صانع الألعاب الإسباني إبراهيم دياز قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة كلفت خزائن الملكي ما يزيد عن 20 مليون يورو بالإضافات

بدأ إبراهيم مسيرته مع فريق ملقا قبل أن ينضم لصفوف السيتي ويتألق بشدة مع فريق الرديف، مما أضطر بيب لتصعيده للفريق الأول، ولكن بسبب تخمة النجوم في الفريق لم يستطع دياز الحصول على فرصته، ومع اقتراب عقده على نهايته، وافق السيتزين على عرض الميرنجي.

ويسعى اللاعب إبراهيم لاغتنام فرصة تواجده في فريق بحجم ريال مدريد واستغلال الثقة الكبيرة التي يمنحها بيريز للاعبين الشباب في الفترة الحالية.

ما هو النطق الصحيح لاسم إبراهيم دياز 'brahim diaz'؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم للاعب ريال مدريد الجديد الجديد باللغة الإنجليزية سنجده "brahim diaz"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "brahim":

brahim= براهيم

يوجد اختلاط كبير في نطق الاسم الأول للاعب ريال مدريد، وذلك بسبب أصوله المغربية والتي هي السبب الرئيسي في كتابة اسمه ونطقه براهيم وليس إبراهيم كما هو شائع في باقي دول وطننا العربي، لذلك فإن النطق الصحيح للاسم الأول هو براهيم وليس إبراهيم.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "diaz":

diaz= دياز

بالنسبة للاسم الثاني، فلا يوجد أي اختلاف في نطقه بالإسبانية عن الإنجليزية وهو دياز، ليكون الاسم الصحيح بالكامل هو براهيم دياز.