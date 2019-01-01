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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

النصيري يغزو الأندلس بهاتريك في ريال بيتيس

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إنجاز جديد للمغربي في مباراة ليجانيس وريال بيتيس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أبدع المغربي يوسف النصيري، لاعب ليجانيس، أمام ريال بيتيس وأحرز هاتريك في لقاء الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ريال بيتيس خسر أمام ليجانيس بثلاثية نظيفة في ملعب "بورتاريكي".

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ويعد هذا هو أول هاتريك يسجله النصيري في مسيرته الكروية بالدوريات الخمس الكبرى وجاء أول هدفين في الشوط الأول بالدقيقيتن 22 و36 قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 66.

وقاد النصيري فريقه للوصول إلى المركز 11 برصيد 29 نقطة ويبتعد أكثر عن مناطق الهبوط.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي سبق وسجل هدفين في مباراة واحدة أمام إيبار وريو فاييكانو

وأحرز صاحب الـ 21 عامًا 10 أهداف خلال الموسم الجاري بجميع البطولات مع ليجانيس كما يمتلك 6 أهداف دولية.

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