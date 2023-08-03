النصر يُفاوض مدافع أتلتيكو مدريد "المثير للأزمات"

هل ينجح النصر في حل أزماته الدفاعية بالتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد؟

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تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والهدف هذه المرة أحد مدافعي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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ويُعاني نادي النصر على المستوى الدفاعي، وذلك منذ رحيل المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس بنهاية الموسم الماضي بعدما انتهى عقده، حيث يُريد حاليًا تدعيم صفوفه بمدافع "سوبر" جديد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النصر في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد، بطلب من المدرب لويس كاسترو، من أجل شراء عقد الدولي المونتنيجري ستيفان سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحرك النصر نحو سافيتش، بعدما تعثرت مفاوضات التعاقد مع الباراجوياني جوستافو جوميز، بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب ناديه بالميراس البرازيلي.

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ويُعد سافيتش من أكثر المدافعين إثارة للأزمات مع الخصوم، حيث دخل في مشكلة من قبل مع فيران توريس مهاجم برشلونة السابق، وتشابك معه بالأيدي داخل أرضية الملعب، كما أنه تشابك أيضًا مع الإنجليزي جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، في واقعة شهيرة.

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