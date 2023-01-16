النصر يُفاوض زميل رونالدو السابق لتعويض أوسبينا

حارس المرمى الكولومبي تعرض لإصابة قاسية

Shahid

بات لزامًا على النصر الدخول إلى سوق الانتقالات للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد الإصابة الصعبة لحامي عرينه "دافيد أوسبينا" خلال مواجهة الشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي.

اللاعب الكولومبي الذي يُقدم موسمًا ممتازًا مع النصر تعرض لكسر في إحدى عظام المرفق كما أظهرت الفحوصات الطبية، وقد أعلن ناديه منذ قليل عبر تويتر خضوعه لجراحه في المرفق يوم غدٍ الثلاثاء، ومن المتوقع حسب التقارير المتابعة عدم عودته للعب قبل شهرين.

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صحيفة سبورت الإسبانية أفادت أن كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان هو الهدف الأول لإدارة الفريق السعودي لتعويض أوسبينا، مشيرة إلى أن النادي سيستغل تواجد النادي الفرنسي في الرياض الأسبوع القادم للتفاوض معه حول اللاعب الكوستاريكي.

وتُرجح الصحيفة نجاح المفاوضات خاصة أن نافاس لا يُعد الحارس الأول في العاصمة الفرنسية، وأشارت إلى أن العرض السعودي يتضمن حصوله على راتب قدره 4 ملايين يورو حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد في الصيف القادم.

نافاس الذي زامل كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد في ريال مدريد وفاز معه بالعديد من الألقاب ولعب دورًا مهمًا في التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ليس المرشح الوحيد على طاولة النصر، بل هناك كذلك منير المحمدي حارس مرمى الوحدة السعودي الذي تواجد مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022 ولعب مباراة واحدة كانت أمام بلجيكا.

Shahid