النصر يُعلن وصول حارس مرماه الجديد للرياض

النصر دخل سوق الانتقالات بعد إصابة أوسبينا

Shahid

أعلن النصر وصول حارس مرماه الجديد أجوستين روسي للعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية يوم غدٍ ثم توقيع عقود انضمامه للفريق.

النصر دخل سوق الانتقالات للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد تعرض حارس مرماه الكولومبي، والذي يُقدم موسمًا ممتازًا، لإصابة في المرفق خلال مواجهة الشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي، وقد خضع لعملية جراحية في إسبانيا ومن المتوقع حسب التقارير المتابعة عدم عودته للعب قبل شهرين.

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الاسم الأول على قائمة النصر كان كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان لكن الخلاف حول التفاصيل المالية أو صيغة الانتقال أدى لانسحاب الفريق من المفاوضات وتغيير بوصلته لحارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

روسي مرتبط مع ناديه بعقد ينتهي صيف 2023 وقد أكدت عديد المصادر توقيعه على عقود انضمامه في صفقة مجانية لفريق فلامنجو البرازيلي، وقد طلب من إدارة ناديه تركه يرحل بالإعارة للنصر حتى نهاية الموسم الجاري.

النصر نشر تغريدة عبر تويتر كتب فيها "وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أجوستين روسي على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم".

المصادر المتابعة أكدت أن روسي قد يتواجد في مباراة النصر أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء الخميس القادم.

Shahid