النصر يُحاول جمع شمل رونالدو بزميله السابق في مانشستر يونايتد

الصفقة الكبرى قد تتم في يناير القادم

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لا يعيش مانشستر يونايتد موسمًا جيدًا على الصعيد الرياضي في 2023-2024، وهو ما قد يدفعه للتخلي عن بعض نجومه لتعويض أي خسائر مالية، وهناك في السعودية من ينتظر تلك الخطوة من النادي الإنجليزي للانقضاض على لاعب وسطه وجمع شمله من جديد مع الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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الشياطين الحمر ودعوا دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، وحتى في الدوري الإنجليزي تبدو المهمة صعبة في ظل احتلالهم المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، مبتعدين عن الصدارة بـ12 نقطة مع مرور 18 جولة من الموسم.

الإعلامي إكرم كونور المختص بأخبار سوق الانتقالات أكد عبر منصة إكس أن النصر يستهدف التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم وسط اليونايتد خلال يناير المقبل، وهو تأكيد لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا حول وجود عروض للاعب من السعودية لكن دون تحديد هوية أصحابها.

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ماركا كانت قد أوضحت أن مسؤولي النادي الإنجليزي يسعون على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قاموا بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدوا معه قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا.

يشار إلى أن كاسيميرو شارك الموسم الجاري مع اليونايتد في 12 مباراة فقط في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر، في ظل ملاحقة الإصابة له والتي تبعده عن المباريات منذ أواخر أكتوبر الماضي.

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