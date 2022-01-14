النصر يواجه عقبة كبيرة في تسجيل جوناثان رودريجيز

نجح نادي النصر أخيرًا في تعويض رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني جوناثان رودريجيز؛ مهاجم نادي كروز آزول المكسيكي.

ووصل جوناثان إلى العاصمة السعودية الرياض بالفعل، من أجل الانضمام لتدريبات فريقه الجديد النصر، استعدادًا للمشاركة في المباريات الرسمية بعد تسجيله بقائمة الفريق.

النصر يتعاقد مع جوناثان رودريجيز:

أعلن نادي النصر مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن تعاقده مع جوناثان رودريجيز من نادي كروز آزول المكسيكي، حيث خضع للفحوصات الطبية ونجح فيها.

النصر لم يعلن عن أي تفاصيل تخص العقد، ولكن صحيفة "الرياضية" كانت قد أكدت على أن العقد سيمتد إلى 3 مواسم قادمة.

وتبحث إدارة النصر خلال الوقت الحالي، تسجيل جوناثان في قائمة الفريق، من أجل المشاركة مع العالمي خلال المباريات القادمة، في ظل غياب المهاجم الأساسي الكاميروني فينسنت أبو بكر لمشاركته بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخب بلاده.

ما هي العقبة الكبيرة التي تواجه النصر في تسجيل جوناثان؟

وفقًا لما جاء في صحيفة "الرياضية"، فإن جوناثان اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له أمس الخميس، ولكن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تعمل في أسرع وقت لتسجيل اللاعب.

ولكن العقبة هناك تكمن في عدم حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية، بسبب وجود ديون على النادي، حيث يسعى رئيس النادي لإنهاء تلك الأزمة لتسجيل اللاعب.

وتبلغ قيمة الديون المستحقة على نادي النصر 34 مليون ريالًا و806 ألف و951، من أجل قيد جوناثان رودريجيز بدلًا من المغربي عبد الرزاق حمد الله.

من هو جوناثان رودريجيز مهاجم النصر الجديد؟

جوناثان يلعب كمهاجم ويُجيد التواجد في خانتي الجناحين الأيمن والأيسر كذلك، وقد بدأ رحلته مع كروز آزول في يناير 2019 بعدما انضم له من سانتوس لاجونا المكسيكي.

وقد سبق للاعب أن خاض تجربة قصيرة في أوروبا مع ناديي بنفيكا وديبورتيفو لاكورونيا لم يُحقق خلالها النجاح المنتظر وعاد إلى بلاده وناديه الأول بينارول، حيث انتقل منه عام 2016 إلى الدوري المكسيكي.

جوناثان لعب 11 مباراة في الدوري المكسيكي هذا الموسم سجل بها 3 أهداف، وقد أحرز الموسم الماضي 21 هدفًا وصنع 5 خلال 31 مباراة.

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