النصر يهدد وكيل مدافع بوكا جونيورز والصفقة قد تتعثر

هل ينجح النصر في التعاقد مع المدافع الأرجنتيني؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تسعى لحسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو لوبيز مدافع نادي بوكا جونيورز، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

نادي النصر يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب أجنبي مميز، لتعويض رحيل البرازيلي مايكون بيريرا، والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم التمديد له.

وأشار الإعلامي الأرجنتيني لويس سيزار ميرلو، إلى أن نادي النصر تقدم بعرض من أجل التعاقد مع لوبيز لنادي بوكا جونيورز، للحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن جانبها، رفضت إدارة بوكا جونيورز العرض المقدم من نادي النصر، رافضة فكرة رحيله على سبيل الإعارة، وأنها لن تقبل إلا ببيعه بشكل نهائي ومباشر.

وأكد تقرير عبر قناة "ESPN" على أن لوبيز سيتلقى عرضًا جديدًا من نادي النصر من أجل الشراء بشكل نهائي، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف البوكا، بسبب عدم رغبة ناديه في استمراره.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "اليوم" السعودية على أن إدارة نادي النصر منحت وكيل أعمال لوبيز مهلة حتى يوم الجمعة المقبل، قبل سحب العرض المقدم لاستعارته لمدة موسم.

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إدارة النصر تستطلع حاليًا رأي الجهاز الفني للفريق الأصفر بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، من أجل معرفة رأيه النهائي بشأن الصفقة، وإذا طالب بالتعاقد معه، سيتفاوض مسؤولي العالمي لشراء عقده بشكل نهائي.