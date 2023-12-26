"النصر قد ينقذ مستقبل عبد الرزاق حمد الله" .. الاتحاد يستقر على تسريح هذا الرباعي الأجنبي!

ثورة مرتقبة في نادي الاتحاد

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لا حديث في الشارع السعودي حاليًا، إلا على مصير أجانب نادي الاتحاد؛ بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد - حامل اللقب -، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي هتان النجار، استقرار الإدارة الاتحادية، على "تسريح" 4 لاعبين أجانب، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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النجار كشف عن أن هذا الرباعي؛ هم: "الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو، المهاجم البرازيلي رومارينيو، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى إمكانية تراجع نادي الاتحاد، عن التخلي على حمد الله، واستمراره مع الفريق الأول حتى نهاية الموسم؛ بعد مستواه الكبير في كلاسيكو النصر الأخير.

المهاجم المغربي سجل هدفين وقدّم مستوى رائع، على الرغم من خسارة الاتحاد أمام النصر (2-5)، مساء يوم الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي.

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