النصر ينافس الاتفاق على "لاعب كونج فو"!

من يفوز في سباق التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد؟

تبحث الأندية السعودية عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يتصارع الجميع من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن العاجي إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد، اقترب من الرحيل عن فريقه الأسبوع المقبل.

وأكد الصحفي الفرنسي مارك ميشنوا على أن نادي النصر يفاوض بايي، وأن تلك المفاوضات مفهومة في ظل قُرب اللاعب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم العالمي.

وأضاف رومانو أن الاتفاق وفولهام الإنجليزي ينافسان النصر على ضم المدافع العاجي إريك بايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان بايي قد تسبب في إصابة مايك موسى ندياي لاعب هيير في الدوري الفرنسي، بكسر في الأضلاع وآلام في الرئة والكبد، بعدما قام إريك بحركة "كونغ فو"، تعرض للإيقاف على إثرها 7 مباريات.