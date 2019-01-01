النصر يكشف عن موعد عودة نور الدين أمرابط للتدريبات

يتواجد اللاعب المغربي حاليًا في فترة إجازة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف نادي النصر عن موعد عودة اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط إلى تدريبات نادي الفريق للإعداد للموسم الجديد 2019\2020.

الحساب الرسمي للنادي غرد : " ينضم نجم النصر المغربي نور الدين أمرابط يوم الاحد القادم لمعسكر #العالمي_في_البرتغال وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني".

ويتواجد اللاعب المغربي حاليًا في فترة إجازة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي ودعتها أسود الأطلسي في دور الـ16.

تقارير تُشير إلى أن أمرابط سيتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية، الذي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بالبطولة، وذلك بدلاً من البرازيلي جوليانو الذي يُعاني من الإصابة.

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يُذكر أن أمرابط كان في زيارة لمعسكر ناديه السابق ليجانيس الإسباني، في ملعب ابن بطوطة المتواجد في طنجة.