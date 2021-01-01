النصر يكشف عن موقفه بشكل رسمي من قرارات "فيفا" المحتملة

رسالة مطمئنة إلى جماهير النصر

كشف عبد الرحمن الشهري، عضو مجلس إدارة نادي النصر، والمشرف على إدارة الإعلام والاتصالات بالنادي، عن موقف ناديه من القرارات المحتملة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتخذ قرارًا بحرمان النصر من 3 فترات تسجيل لاعبين جدد، بسبب الديون المتراكمة على النادي، لصالح نادي جلطة سراي التركي.

الشهري وجه رسالة اطمئنان إلى جماهير النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث جاء نصها كالآتي:

"ردًا على بعض الاستفسارات، صدر قرار فيفا بتاريخ 20 يناير فيما يخص المبالغ المستحقة لنادي جلطة سراي، ويؤكد أنها تأتي ضمن الالتزامات المالية، ذات الأولوية في خطط عمل الإدارة لحلها، وفق استراتيجية منظمة".

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واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "ويطمئن الجميع بأن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي على النادي حاليًا أو مستقبلًا".

وأكدت التقارير الصحفية على أن قرار فيفا ضد نادي النصر، يأتي بسبب عدم سداد مستحقات نادي جلطة سراي التركي، في صفقة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بالإضافة إلى تجاهل الرد على إنذارات النادي التركي.