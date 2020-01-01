النصر يكشف حقيقة رصد مكافآت ضخمة حال التتويج بكأس الملك

هل رصد النصر مكافأة ضخمة للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين؟

كشفت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، حقيقة ما تردد حول رصد مكافأة ضخمة للاعبي الفريق، حال الفوز على الهلال والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يواجه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما في العاصمة السعودية الرياض.

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ووفقًا لما أكده مراسل القنوات الرياضية السعودية، فإنه تحدث مع إدارة النصر، وأكدت على أن ما تردد بتحديد مبلغ 400 ألف مكافأة حال تحقيق الفوز بكأس الملك، ليس صحيحًا بالمرة.

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مراسل القناة السعودية، أشار إلى أن إدارة النصر أكدت على وجود تحفيز للاعبين بالفعل، ولكن دون تحديد أي رقم معين تم رصده من أجل الانتصار على الهلال.

يذكر أن الهلال حقق الفوز على النصر منذ أيام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر للثأر من الخسارة الأخيرة له أمام الهلال في الدوري، خلال مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد.