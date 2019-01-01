تقارير - النصر يقترب من مباي دياني مقابل 15 مليون يورو والإعلان خلال أسبوع

إدارة جلطة سراي لا تُعارض بيع اللاعب في حالة الحصول على المبلغ المالي المناسب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي جلطة سراي اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي النصر السعودي لبيع اللاعب مباي دياني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يفاوض المهاجم السنغالي منذ أسابيع، ولكن المفاوضات لم تصل إلى النهاية حتى الآن بين العالمي وإدارة النادي التركي.

صحيفة "فانتك" أشارت إلى أن مبلغ 15 مليون يورو قد يكون ثمن الصفقة، وهو مبلغ وسط مقارنة بينما عرضه النصر، 13 مليون وما طلبه مسؤولي جلطة سراي 16 مليون.

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🏟️ الذهاب 5 أغسطس - ملعب آل مكتوم - أبوظبي 🇦🇪



✈️ العودة 12 أغسطس - ملعب العربي - الدوحة 🇶🇦 pic.twitter.com/xl88jYB960 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 7, 2019

وأضافت الصحيفة أن إدارة جلطة سراي لا تُعارض بيع اللاعب في حالة الحصول على المبلغ المالي المناسب لتعويض رحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تتم خلال أسبوع وتنتهي بشكل رسمي برحيل اللاعب إلى صفوف النصر السعودي.

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النصر يرغب في التعاقد مع اللاعب السنغالي الذي أرتدى من قبل قميص نادي الشباب، ولكنه لم يظهر بالشكل المتوقع ليرحل حينها عن الدوري السعودي دون إنجازات.