النصر يفقد خدمات عبد الفتاح آدم في افتتاح الدوري السعودي

ضربة موجعة تلقاها العالمي في رحلة الدفاع عن لقبه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي النصر سيفتقد خدمات مهاجمه عبد الفتاح آدم، أمام ضمك في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.

وسيلعب العالمي بطل النسخة الماضية من الدوري، أمام ضمك الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، يوم 22 أغسطس الجاري.

ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية، فإن عبد الفتاح آدم يحتاج إلى راحة لمدة 15 يوماً قبل عودته للتدريبات من جديد، بعد الإصابة التي لحقت به.

وتعرض الوافد الجديد للعالمي، إلى إصابة مع الأخضر في دورة غرب آسيا، وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات.

وانضم عبد الفتاح آدم إلى النصر، في فترة الانتقالات الحالية، قادماً من صفوف التعاون، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد.