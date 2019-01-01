النتائج المباشرة
الانتقالات

النصر يفقد أمل التعاقد مع مدرب بنفيكا البرتغالي

التعليقات()
أكدت الصحيفة البرتغالية أن فيتوريا باقي مع فريقه خلال الفترة الحالي، بسبب تمسك رئيس النادي لويس فيليبي فييرا ببقائه

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حطمت أحدى الصحف البرتغالية أمال جماهير النصر في التعاقد مع المدير الفني روي فيتوريا المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي الحالي، والذي فاوضته الإدارة خلال الفترة الماضية.

صحيفة "أبولا" البرتغالية أكدت أن رحيل روي فيتوريا لقيادة النصر خلال الفترة المقبلة هو أمر خيالي ولن يحدث كما تحدثت بعض التقارير.

العديد من التقارير قد أكدت دخول إدارة العالمي في مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي من أجل قيادة الفريق إلا أن المفاوضات لم تتم بالشكل المطلوب.

اختيارات المحررين

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن فيتوريا باقي مع فريقه خلال الفترة الحالي، بسبب تمسك رئيس النادي لويس فيليبي فييرا ببقائه.

وتعمل إدارة النصر طوال الفترة الماضية على إيجاد مدير فني لقيادة الفريق، وفشلت في التعاقد مع أكثر من مدير فني ومنهم ليونارد جاريدم الذي حضر إلى الرياض، ولكنه رفض قيادة الفريق.

الموضوع التالي:
تقارير - أحداد يدخل حسابات الوداد المغربي
الموضوع التالي:
تيسير الجاسم يرغب في العودة للأهلي
الموضوع التالي:
روبيرتسون: السيتي أكثر منا خبرة، لكننا نمر بلحظة جيدة
الموضوع التالي:
محمود علاء جاهزًا لمواجهة الاتحاد السكندري
الموضوع التالي:
إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الصيعري أو عسيري
إغلاق