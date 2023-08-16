النصر يفتح خزائنه لـ"التخلص" من ثنائي الفريق .. إعارة وفسخ عقد

النصر يتخلص من الثنائي المنبوذ أخيرًا

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توصل مسؤولو نادي النصر السعودي، إلى اتفاق مع اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع 4 صفقات رسمية، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، وافقت الإدارة النصراوية، على إعارة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق، إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

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وكشفت الصحيفة، عن أن العالمي، سيتحمل نصف راتب بيتي مع ريفر بليت، والذي يُقدر بـ1.5 مليون دولار، طوال فترة إعارته.

وعلى جانب آخر.. توصل نادي النصر، إلى اتفاق مع الجناح الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، لفسخ عقده مع الفريق، مقابل الحصول على راتب شهرين.

جدير بالذكر أن ماشاريبوف البالغ من العمر 29 سنة، سجل 4 أهداف وصنع 8 آخرين، خلال 45 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من 2021 إلى 2023.

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