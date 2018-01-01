النتائج المباشرة
الانتقالات

النصر يفتح المجال لبيع راموس ويرفض الإعارة

التعليقات()
ترغب إدارة العالمي في بيع اللاعب بعقد نهائي حتى تستفيد من المقابل المادي في شراء بديل له

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن تلقي إدارة النصر، العديد من العروض للتعاقد مع المدافع البيروفي كريستيان راموس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت التقارير عن رغبة الأندية في الحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة لكن إدارة النصر تخطط لبيع عقد اللاعب بشكل نهائي.

وترغب إدارة العالمي في بيع اللاعب بعقد نهائي حتى تستفيد من المقابل المادي في شراء بديل له.

اختيارات المحررين

ولم يقدم راموس ما يشفع له البقاء حيث ظهر بمستوى متدنٍ وأعطى صورة مختلفة جداً عما كان عليه خلال منافسات كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

يُذكر أن إدارة النصر كانت قد تعاقدت مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه فشل في إقناع المسؤولين والجماهير.

الموضوع التالي:
إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع إيفرتون ريبيرو
الموضوع التالي:
بيكيه يقرر الاعتزال في 2020 ودخول انتخابات برشلونة
الموضوع التالي:
محامي نابولي: الدوري الإيطالي فقد مصداقيته
الموضوع التالي:
اسم مفاجيء يدخل ترشيحات ميلان لخلافة جاتوزو
الموضوع التالي:
إدارة الأهلي تُطيح بمهند عسيري وتستهدف الاستفادة منه
إغلاق