النصر يفتح المجال لبيع راموس ويرفض الإعارة

ترغب إدارة العالمي في بيع اللاعب بعقد نهائي حتى تستفيد من المقابل المادي في شراء بديل له

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن تلقي إدارة النصر، العديد من العروض للتعاقد مع المدافع البيروفي كريستيان راموس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت التقارير عن رغبة الأندية في الحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة لكن إدارة النصر تخطط لبيع عقد اللاعب بشكل نهائي.

وترغب إدارة العالمي في بيع اللاعب بعقد نهائي حتى تستفيد من المقابل المادي في شراء بديل له. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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ولم يقدم راموس ما يشفع له البقاء حيث ظهر بمستوى متدنٍ وأعطى صورة مختلفة جداً عما كان عليه خلال منافسات كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

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يُذكر أن إدارة النصر كانت قد تعاقدت مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه فشل في إقناع المسؤولين والجماهير.