النصر يفاوض دافيد أوسبينا .. ويخبر نجمه بـ"الرحيل"

النصر يبدأ خطة الاستغناء عن نجومه "غير المرغوب فيهم"

تلقى نادي النصر، صدمة كبرى بسبب نجمه الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

النصر كان قد رفع اسم أوسبينا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ بسبب إصابة على مستوى الكتف.

وقبل إعادة تسجيله في قائمة الفريق، للموسم الرياضي القادم 2023-2024، تعرض الحارس الكولومبي، لانتكاسة كبرى.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، يحتاج دافيد أوسبينا؛ للخضوع إلى عملية جراحية أخرى، قد تطيل من غيابه عن الملاعب.

وأعلن العنزي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تفاوض الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، مع أوسبينا؛ لفسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.

أوسبينا انضم إلى النصر في صيف 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي؛ حيث خاض 14 مباراة رسمية، استقبل خلالها 6 أهداف فقط، مع حفاظه على نظافة شباكه "9 مرات".

وعلى جانب آخر.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن قرار من مسؤولي العالمي، بالاستغناء عن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي النصر، سيبعث خطابًا لجونزاليس، اليوم الجمعة؛ يخبره فيه بعدم تفعيل بند تجديد عقده لموسمٍ آخر.