النصر يعود للتعاقد مع صديق كريستيانو رونالدو بـ"عرض مجنون"!

جديد ميركاتو نادي النصر

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حضر مسؤولو نادي النصر السعودي، عرضًا جديدًا؛ لضم أحد النجوم العالميين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع 4 صفقات عالمية، خلال الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والجناح السنغالي ساديو ماني.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أبولا"، تقديم الإدارة النصراوية، عرضًا إلى نادي بورتو البرتغالي، خلال الساعات القادمة، بقيمة 60 مليون يورو "245 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ للتعاقد مع صانع الألعاب أوتافيو مونتيرو.

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وكشفت الصحيفة البرتغالية، عن أن عرض النصر "المرتقب"، يتضمن دفع مبلغ 20 مليون يورو فورًا، على أن يتم سداد الـ40 مليونًا الأخرى، على دفعتين.

وأشارت إلى أن العملاق السعودي، حاول التعاقد مع أوتافيو، الذي يرتبط بعلاقة صدادقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم قلعة العالمي، خلال شهر يوليو الماضي؛ حيث عرض مبلغ 40 مليون يورو، على 3 دفاعات؛ وهو ما رفضه بورتو.

وارتفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد صانع الألعاب البرتغالي مع بورتو، من 40 إلى 60 مليون يورو، في بداية شهر أغسطس الحالي.

أوتافيو مونتيرو "28 سنة"؛ هو برازيلي الأصل برتغالي الجنسية؛ حيث انضم إلى بورتو في صيف 2014، ولعب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع فيتوريا جيماريش.

جدير بالذكر أن أوتافيو، سجل 31 هدفًا وصنع 75 آخرين، خلال 283 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، في مختلف المسابقات.

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