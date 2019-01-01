النصر يعلن جاهزية حمد الله والغنام لمواجهة السد

الثنائي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ضمك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لملاقاة السد القطري في دوري أبطال آسيا.

العالمي يلاقي الزعيم القطري بعد غدٍ الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي.

وشارك الثنائي عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد اكتمال شفائهما.

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حمد الله كان قد تعرض لالتواء خفيف في المفصل، أول أمس الخميس، أمام ضمك، في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيما كان يعاني الغنام من ارتفاع في درجة الحرارة إثر إصابته بإنفلونزا.

وحقق العالمي الفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة، سجل جوليانو وحمد الله، على ملعب الملك فهد الدولي.

يذكر أن لقاء الإياب بين النصر والسد من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.