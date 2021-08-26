النصر يعزز صفوفه من أتلتيكو مدريد

حل جذري لأحد مشاكل النصر

تحدثت تقارير في الصحافة السعودية عن تعاقد النصر مع الطبيب الخاص بأتلتيكو مدريد دافيد ماركيز ليكون المشرف على القطاع الطبي في النادي العاصمي.

وعانى النصر في الموسم الماضي مع الإصابات التي غيبت نجومه، وأبرزها كان معاناة بيتي مارتينيز منذ أيامه الأولى مع الفريق وغيابه عن عديد اللقاءات.

وكشفت "الرياضية" أن مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النصر، قد اجتمع في الأيام الماضية مع ماركيز للتفاوض معه ومناقشة توليه المنصب.

ويرى النصر في طبيب أتلتيكو حلاً لمشكلته في التشخيص غير الصحيح لإصابات لاعبيه الذي يتسبب في طول مدة غيابهم عن الملاعب، بحسب التقرير.

ويملك ماركيز سجلاً طويلاً في الملاعب، إذ كان المشرف الطبي على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في 2019 بالعاصمة مدريد.

وعمل طبيب أتلتيكو في فريق كاراكاس بفنزويلا، بالإضافة لعمله بعيادة برشلونة المتخصصة في علاج أوتار الأطراف السفلى، بالإضافة لمنصبه في أتلتيكو.

يذكر أن النصر يواصل مشواره في الدوري السعودي مساء الخميس عندما يستقبل التعاون لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

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