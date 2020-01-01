النصر يطالب بحكام أجانب في مواجهة الهلال بديربي الرياض

النصر يطالب بحكام أجانب في ديربي الرياض بالدوري.

تقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة السعودي، لإحضار حكام أجانب، لمباراة ديربي الرياض، الذي سيستضيفه الهلال.

النصر سيحل ضيفًا على الهلال يوم 23 نوفمبر الجاري، في ديربي الرياض، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة النصر طلبت طاقم تحكيم أجنبي، بعد امتناع الهلال مستضيف المباراة عن تقديم طلب إحضار الحكام، في المباراة التي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي.

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وأكدت الصحيفة على أن الهلال لن تطلب تحكيم أجنبيًا للمباراة، حتى تتأكد من موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيقام بين الفريق الأزرق والنصر في ديربي الرياض.

وحدد الاتحاد السعودي موعدين لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وهما 26 و 28 نوفمبر الجاري، على أن تختار الجهات المسؤولة بينهما.

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وكان الاتحاد السعودي قد أصدر قرارًا بالسماح لفرق الدوري بـ7 طواقم أجنبية في الموسم، يطلبها مع تحمل تكاليفها سواءً كانت المباراة على أرضه أو خارجها.