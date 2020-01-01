النصر يطالب بإجراء فحص منشطات على اللاعبين قبل ديربي الرياض

طلب غريب من النصر قبل ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مخاطبة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل إجراء كشف منشطات قبل الديربي.

ويواجه النصر نظيره الهلال في ديربي الرياض، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأربعاء المقبل.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن إدارة النصر خاطبت الاتحاد السعودي من أجل إخضاع لاعبي النصر والهلال لكشف منشطات.

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وأشارت الصحيفة أن الطلب جاء من أجل تحقيق عدالة المنافسة ونزاهتها، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين في اللقاء المقبل.

ويعد لقاء الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة قد تلعب دورًا فاصلًا في تحديد بطل الموسم الحالي.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة ويأتي النصر في الوصافة برصيد 45 نقطة.