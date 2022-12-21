النصر يضرب موعدًا مع أبها في ربع نهائي كأس الملك بالفوز على العدالة

النصر يعبر العدالة ليواجه أبها في ربع نهائي كأس الملك

انتصر فريق نادي النصر على نظيره العدالة بهدفين دون رد، في مباراة دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

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بهذا الانتصار ضرب نادي النصر موعدًا أمام فريق أبها في دور ربع النهائي، بعد انتصار الأخير على التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اليوم الأربعاء.

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تقدم أيمن يحيى بالهدف الأول لنادي النصر بالدقيقة 41 من عمر المباراة، بعد خطأ دفاعي قاتل للاعبي العدالة، ليضع الكرة في المرمى بسهولة.

وسجل سلطان الغنام الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة 45، ولكن الحكم رفض احتسابه بسبب تداخل أيمن يحيى في اللعب عندما كان متسللًا.

وأضاف الكاميروني فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للنصر ولكن تم رفض احتسابه، بسبب تسلل المهاجم النصراوي.

وأخيرًا سجل سامي النجعي الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة 85، بعد تمريرة رائعة من أبو بكر وضعه في مواجهة حارس العدالة، ليضع الكرة في المرمى.

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