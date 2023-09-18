النصر يصيب الجماهير الإيرانية بالجنون .. "مبلغ مالي للعثور على العقيدي وبيع أنفاس كريستيانو رونالدو"

تفاعل الجماهير الإيران مع تواجد النصر وكريستيانو رونالدو في طهران

يبدو أن الجماهير الإيرانية، قد أصابها الجنون؛ بعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى طهران.

النصر يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس الإيراني، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبالتزامن مع وصول بعثة العالمي إلى طهران.. انتشرت مجموعة من الصور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عرض عدد من الجماهير الإيرانية، أثار أقدام رونالدو لـ"البيع".

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كما عرض مشجع إيراني بـ"شكل طريف"، الهواء الذي تنفسه الأسطورة البرتغالية، بعد وصوله إلى إيران مع بعثة الفريق النصراوي، لـ"البيع" أيضًا.

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أما الصورة الثالثة التي انتشرت بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تلك التي يعرض فيها مشجع إيراني، مبلغًا ماليًا للعثور على حارس النصر نواف العقيدي "الضائع"، والذي وصفه بـ"الحارس الجميل والمميز".

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جدير بالذكر أن نادي النصر، يتواجد في المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب كل من برسبوليس والدحيل القطري، بالإضافة إلى استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.