النصر يصعد الأزمة .. قضية أندرسون تاليسكا وبشكتاش قد تصل إلى "فيفا"!

أحمد فرهود
Anderson TaliscaAnderson Talisca Twitter
النصرتاليسكابشكتاشدوري روشن السعودي

النصر غاضب بشدة بعد تصريحات مدرب بشكتاش

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يبدو أن مسؤولي النصر السعودي، في طريقهم لتصعيد أزمة تصريحات شينول جونيش، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

جونيش زعم في تصريحات صحفية، خلال اليومين الماضيين، أن تاليسكا طلب منه "انتشاله" من النصر، والتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو الأمر الذي كذبه اللاعب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ووفقًا لصحيفة "milliyet"، يشعر مسؤولو قلعة العالمي، بغضب شديد من تصريحات مدرب بشكتاش، ويفكرون جديًا في تقديم شكوى رسمية، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن أن "فيفا"، سيقوم بالتحقيق مع جونيش، وعدد من مسؤولي الفريق التركي؛ بعد وصول شكوى النصر مباشرة؛ لمعرفة حججهم في الاتهامات التي ستوجه إليهم.

جدير بالذكر أن النصر، تعاقد مع أندرسون تاليسكا "29 سنة"، في صيف عام 2021، قادمًا من نادي قوانجتشو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 44 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

115877 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 65178كريم بنزيما
  • 6214خاليدو كوليبالي
  • 8473روبرتو فيرمينو
  • 5043نجولو كانتي
  • 11228مارسيلو بروزوفيتش
  • 19741صفقة أخرى
115877 الأصوات