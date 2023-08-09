النصر يصعد الأزمة .. قضية أندرسون تاليسكا وبشكتاش قد تصل إلى "فيفا"!

النصر غاضب بشدة بعد تصريحات مدرب بشكتاش

SHAHID

يبدو أن مسؤولي النصر السعودي، في طريقهم لتصعيد أزمة تصريحات شينول جونيش، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، عن البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

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جونيش زعم في تصريحات صحفية، خلال اليومين الماضيين، أن تاليسكا طلب منه "انتشاله" من النصر، والتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو الأمر الذي كذبه اللاعب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ووفقًا لصحيفة "milliyet"، يشعر مسؤولو قلعة العالمي، بغضب شديد من تصريحات مدرب بشكتاش، ويفكرون جديًا في تقديم شكوى رسمية، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وكشفت الصحيفة، عن أن "فيفا"، سيقوم بالتحقيق مع جونيش، وعدد من مسؤولي الفريق التركي؛ بعد وصول شكوى النصر مباشرة؛ لمعرفة حججهم في الاتهامات التي ستوجه إليهم.

جدير بالذكر أن النصر، تعاقد مع أندرسون تاليسكا "29 سنة"، في صيف عام 2021، قادمًا من نادي قوانجتشو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 44 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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