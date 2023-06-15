النصر لن يشعر أبدًا بالراحة .. الهلال يزاحم "العالمي" في صفقة المدرب الجديد!

منافسة شرسة بين الهلال والنصر للتعاقد مع هذا المدرب العالمي

يبدو أن نادي الهلال، لن يترك غريمه النصر، يشعر بالراحة أبدًا في هذا الصيف؛ حيث الصراع على خطف أبرز المدربين والنجوم العالميين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر ودع الموسم الرياضي الماضي، بدون أي لقب؛ بينما اكتفى الزعيم الهلالي، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

ووفقًا لصحيفة "esporte"، دخل الهلال في منافسة شرسة مع العالمي؛ للتعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي.

وكشفت الصحيفة، عن أن كاسترو يشعر بالراحة مع بوتافوجو، خاصة مع تحقيقه نتائج جيدة للغاية؛ إلا أن الإدارة لم تفاتحه حتى الآن، لتجديد عقده الذي ينتهي في ديسمبر القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى خبرة المدير الفني البرتغالي، في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تولى قيادة نادي الدحيل القطري، قبل التعاقد مع بوتافوجو، الذي حقق معه كأس البرازيل مؤخرًا.

جدير بالذكر أن لويس كاسترو، يملك أيضًا لقب كأس أمير قطر مع الدحيل، بالإضافة إلى بطولة الدوري الأوكراني مع شاختار دونيتسك، موسم 2019-2020.